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Отраслевые новости: Россия

В 2017 году в "Сколково" обещают появление новых технологий

В 2017 году в Сколково обещают появление новых технологий

16 января 2017, 15:55
Рубрика: Россия
Метки: СКОЛКОВО

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Глава центра по разработке инновационных технологий «Сколково» Альберт Ефимов на завершившейся пресс-конференции сообщил, что в 2017 году ожидается ряд научных прорывов в IT-технологии.

В новом году ожидается масса технологических прорывов в сфере распространения компьютерных информационных технологий, – сообщает глава робототехнического центра «Сколково». Прошедший год был преддверием для исследований в области кибербезопасности страны и общества. В 2017 году главное внимание будет уделяться именно этим направлениям в написании компьютерных программ и разработке технологий. И в дальнейшем полученный передовой опыт будет развиваться и дополняться новейшими устройствами, сообщил журналистам глава центра, передает  i-Russia.

Второй важной тематикой является использование чипов для «умных» вещей и другой робототехники, разработанной в смежных отделах. Повсеместное внедрение устройств с использованием искусственного интеллекта (ИИ), обучаемого непосредственно в процессе эксплуатации того или иного прибора, стало возможным благодаря уменьшению стоимости на эти технологии.

По результатам выставки CES 2017, состоявшейся в Лас-Вегасе, США, вещи с ИИ занимают все большую нишу в мире людей. Такое совмещение виртуальных кибернетических разработок и физического мира дает постепенное внедрение киберфизических «умных» вещей, игровых симуляторов с применением шлемов виртуальной реальности, систем индустриальных электронных вещей в повседневную жизнь. Решение вопроса возникновения неприятных ощущений и чувства дезориентации в пространстве при использовании виртуальных устройств позволит еще больше использовать такие способы предоставления и отображения информации. Хранение денежных средств на электронных кошельках также станет более надежным с точки зрения безопасности проведения транзакций, хотя данная технология и находится на начальных стадиях разработок.

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