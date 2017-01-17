ПАО "МРСК Юга" – гарантирующий поставщик электроэнергии в Элисте

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17 января 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА
Как сообщалось ранее, в соответствии с приказом Минэнерго России от 23.12.2016 года № 1400 с 1 января гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории города Элисты, за исключением зоны деятельности АО «Калмэнергосбыт», является ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»).
«Все вопросы, связанные с энергоснабжением (поставки электроэнергии, качество электроснабжения, оплата и учет электроэнергии), с 1 января 2017 года жителям города Элисты и пригородов, за исключением зоны деятельности АО «Калмэнергосбыт», необходимо решать с калмыцким филиалом ПАО «МРСК Юга» - отметил директор калмыцкого филиала ПАО «МРСК Юга» Тимур Алаев.
Показания приборов учета электрической энергии потребители могут передавать удобными для них способами, подтверждающими получение:
Оплата за потребленную с 1 января 2017 года электроэнергию будет приниматься во всех отделениях Сбербанка России, в том числе через терминалы самообслуживания, ФГУП «Почта России», а также в Центре обслуживания потребителей на ул. Клыкова, 90 «А».
Отметим, что юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо заключить с калмыцким филиалом ПАО «МРСК Юга» договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии. Сделать это можно в Договорном отделе компании (ул. Клыкова, 90 «А», 1 этаж).
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