Энергетический прорыв в Бурятии

Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») Виталий Иванов и Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын обсудили сегодня развитие электросетевого комплекса региона. По результатам совещания было принято решение о подписании в ближайшее время соглашения, направленного на дальнейшее развитие электроэнергетики в регионе, повышение надежности, качества и эффективности работы системы на благо всех потребителей.



Принятые решения предусматривают внедрение целого комплекса мер, направленных на консолидацию электросетевых активов в Республике, создание условий для расширения инвестиционной составляющей ПАО «МРСК Сибири» в зоне обслуживания филиала «Бурятэнерго» без дополнительной нагрузки на тариф для населения.



- В ближайшее время мы подпишем соглашения между Республикой Бурятия и группой компаний «Россети», в частности ПАО «МРСК Сибири». Соглашение будет включать несколько блоков: первое, это консолидация электросетевого комплекса. Мы сегодня готовы доказать потребителям, что Бурятэнерго является наиболее надежной электросетевой компанией Бурятии. Нам необходимо решить вопросы по ряду электросетевых объектов, через инвестиционную программу «МРСК Сибири», через дополнительные вложения. Этот вопрос тесно связан с тарифным регулированием в Республике. Основной тренд сегодня - это формирование плана долгосрочного, пятилетнего, развития электроэнергетики и выполнения инвестиционной программы, – сообщил и. о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов.



Подписание данного соглашения позволит органам государственной власти и крупнейшей сетевой компании Сибири обеспечить модернизацию энергетической инфраструктуры региона.



- Необходимо сформировать рабочую группу для проработки данного соглашения Как известно, сапожник должен тачать сапоги, а пирожник печь пирожные. В то время как сейчас, органы государственной власти выполняют функцию энергетической компании, которая занимается выработкой электрической энергии и обеспечением мощностей мелких потребителей. Заключение соглашения позволит существенно сократить количество обслуживаемых электросетей, затраты на их содержание, что само по себе позитивно, но самое главное - тариф для населения упадет, - отметил в ходе встречи глава правительства Республики Бурятия Вячеслав Наговицын.



Напомним, ПАО «МРСК Сибири» является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. На территории Республики Бурятия ПАО «МРСК Сибири» представляет филиал «Бурятэнерго». Это одно из крупнейших, системообразующих предприятий Республики. Только в 2016 году ПАО «МРСК Сибири» инвестировало в экономику Бурятии более 750 млн рублей. В электросетевом комплексе филиала работают более 2000 жителей Бурятии. Именно «МРСК Сибири» обеспечивает надежное и качественное электроснабжение региона.