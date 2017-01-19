Компания EKF представляет новую конструкцию клемм СМК с защитной пастой, снижающей потери электроэнергии в контактных соединениях. Благодаря специальному составу, паста автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления.

Клеммы серии 2273 имеют более компактные размеры по сравнению с обычными СМК. Корпус изделия выполнен из пластика, не поддерживающего горение. Разные цвета клемм позволяют интуитивно подбирать их для разного количества проводников. Безвинтовое крепление обеспечивает простой и быстрый монтаж.

Клеммы СМК 2273 применяются в распределительных коробках. Они предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 380 В.