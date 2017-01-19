Специалисты "Челябэнерго" подключили к электросетям новую котельную в Красноармейском районе

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19 января 2017, 10:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» завершили комплекс мероприятий, обеспечивающих электроснабжение социально значимого объекта: блочно-модульной газовой котельной в поселке Луговой Красноармейского района Челябинской области.
В ходе работ энергетики построили воздушную линию электропередачи классом напряжения 0,4 кВ протяженностью около 60 метров.
Подключение к электрическим сетям нового объекта на мощность 25 кВт, выполненное от трансформаторной подстанции ПС 35/10кВ «Березово», позволило обеспечивать надежное теплоснабжение около 1000 жителей поселка во время отопительного сезона. Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».
Новый компактный и экономичный источник теплоснабжения предназначен заменить морально устаревшую котельную и построен в рамках выполнения федеральной программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности.