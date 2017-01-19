"Пермэнерго" улучшило надежность электроснабжения жителей частного сектора в микрорайоне Липовая Гора города Перми

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20 января 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» выполнили мероприятия по повышению мощности трансформаторной подстанции в микрорайоне «Липовая гора» в Перми.
В целях оптимизации нагрузок энергетики произвели в ТП № 352, находящейся на улице 4-я Липогорская, замену трансформатора мощностью 250 кВА на новый - мощностью 400 кВА.
В результате повышены надежность и качество электроснабжения жителей, проживающих в частом секторе по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я Липогорские.
Увеличение мощности ТП создало условия и для подключения новых потребителей, заявки от которых поступают в «Пермэнерго».