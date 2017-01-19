 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Пермэнерго" улучшило надежность электроснабжения жителей частного сектора в микрорайоне Липовая Гора города Перми

Пермэнерго улучшило надежность электроснабжения жителей частного сектора в микрорайоне Липовая Гора города Перми

20 января 2017, 14:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

224 просмотра

Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» выполнили мероприятия по повышению мощности трансформаторной подстанции в микрорайоне «Липовая гора» в Перми.

В целях оптимизации нагрузок энергетики произвели в ТП № 352, находящейся на улице 4-я Липогорская, замену трансформатора мощностью 250 кВА на новый - мощностью 400 кВА.

В результате повышены надежность и качество электроснабжения жителей, проживающих в частом секторе по улицам 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я Липогорские.

Увеличение мощности ТП создало условия и для подключения новых потребителей, заявки от которых поступают в «Пермэнерго».

Компания: ОАО "МРСК Урала"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!