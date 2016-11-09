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Новости компаний

ООО "ТСРК" приглашает на Cabex

ООО ТСРК приглашает на Cabex

20 января 2017, 16:14
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, ТСРК

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ООО «ТСРК» Торгово-Строительная Компания  приглашает посетить выставку Cabex. Cabex - это возможность всего за 3 дня:

Провести личные переговоры с руководством кабельных компаний из различных регионов.
Выбрать поставщика кабельно-проводниковой продукции в соответствии со своими задачами.

Вы получите возможность:
за короткое время представить свою продукцию широкой аудитории специалистов предприятий электроэнергетики, электротехнического машиностроения, связи и телекоммуникаций, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, строительно-монтажных организаций.

Выставка Cabex 2017 состоится 21-23 марта 2017 года в Москве, КВЦ «Сокольники», павильон 4

Время работы выставки:

21 марта 10:00–18:00
22 марта 10:00–18:00
23 марта 10:00–17:00

Адрес: Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1

Компания: ООО "ТСРК"
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