ООО "ТСРК" приглашает на Cabex

Интернет-учебник для кабельщика
Познавай азы кабельной науки в режиме online. Теория, методики, расчёты.
20 января 2017, 16:14
Рубрика: Новости компаний
Метки: Cabex-2017, ТСРК
ООО «ТСРК» Торгово-Строительная Компания приглашает посетить выставку Cabex. Cabex - это возможность всего за 3 дня:
Провести личные переговоры с руководством кабельных компаний из различных регионов.
Выбрать поставщика кабельно-проводниковой продукции в соответствии со своими задачами.
Вы получите возможность:
за короткое время представить свою продукцию широкой аудитории специалистов предприятий электроэнергетики, электротехнического машиностроения, связи и телекоммуникаций, горнодобывающей отрасли, нефтегазового комплекса, строительно-монтажных организаций.
Выставка Cabex 2017 состоится 21-23 марта 2017 года в Москве, КВЦ «Сокольники», павильон 4
Время работы выставки:
21 марта 10:00–18:00
22 марта 10:00–18:00
23 марта 10:00–17:00
Адрес: Москва, 5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1
13.01.2017 г. Присмиан РУС приглашает на Cabex