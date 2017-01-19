 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Славянском энергорайоне с расхитителей электроэнергии взыскано 5 миллионов рублей

В Славянском энергорайоне с расхитителей электроэнергии взыскано 5 миллионов рублей

20 января 2017, 10:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

Обсудить на форуме

35 просмотров

За 2016 год в Славянском, Красноармейском и Темрюкском районах Краснодарского края сотрудники Славянского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») в судебном порядке взыскали с недобросовестных потребителей электроэнергии 4,9 млн рублей ущерба от несанкционированного подключения к электросетям.

Всего в течение 2016 год в результате проведения масштабной рейдовой работы на территории Славянского энергорайона энергетики выявили 146 фактов неучтенного потребления электроэнергии, допущенного как физическими, так и юридическими лицами. Общий объем выявленного бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии превысил 7,3 млн кВт∙ч на общую сумму более 30 млн руб.

– По всем фактам составлены соответствующие акты и рассчитан размер ущерба, причиненного энергокомпании недобросовестными потребителями. С граждан, которые не оплатят свою задолженность в установленные сроки, она будет взыскана в судебном порядке с возложением на виновных лиц всех судебных расходов, – пояснил директор Славянских электрических сетей  Евгений Рудь.

ПАО «Кубаньэнерго» напоминает: с января 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ, самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета не только негативно влияют на качество электроснабжения, но и может представлять собой прямую угрозу жизни и здоровью людей. Телефон «горячей линии» Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!