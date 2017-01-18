Филиал "Удмуртэнерго" подвел итоги смотра-конкурса по охране труда

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23 января 2017, 17:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
В филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подведены итоги смотра-конкурса по охране труда. В нем принимали участие 27 районов электрических сетей и 3 производственных отделения предприятия - «Центральные электрические сети», «Южные электрические сети» и «Глазовские электрические сети».
Целью ежегодного конкурса является совершенствование уровня профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваемости, сохранение жизни и здоровья персонала, создание здоровых и безопасных условий труда в структурных подразделениях.
Чтобы стать лучшими, подразделениям филиала необходимо было неукоснительно выполнять требования приказов, указаний, протоколов совещаний и других документов в области охраны труда; качественно и своевременно оформлять документацию; обеспечить рабочие места технологическими картами на производство работ; не допускать нарушений трудовой дисциплины, регулярно проводить Дни охраны труда и пожарной безопасности, обеспечить укомплектованность рабочих мест и персонала инструментом, средствами защиты, спецодеждой. Одно из главных условий - отсутствие несчастных случаев, аварий и инцидентов в электроустановках по вине персонала, а также отсутствие дорожно-транспортных происшествий по вине водителей производственных отделений.
Итогом годовой работы участников конкурса стали отчеты с фото-, видеоматериалами и другими документами, отражающими состояние работы по охране труда в каждом из структурных подразделений и производственном отделении в целом. Все они передавались для оценки центральной комиссии, которая и определила победителей. Руководил работой комиссии первый заместитель директора – главный инженер филиала «Удмуртэнерго» Андрей Вахрушев.
По результатам смотра-конкурса лучшим производственным отделением по охране труда были признаны «Глазовские электрические сети». Первым среди районов электрических сетей стал «Камбарский РЭС». Вместе с дипломами, специалисты подразделений Удмуртэнерго, победивших в конкурсе, получили ценные призы.