В Пермском филиале "Т Плюс" повышают кадровый потенциал энергетической отрасли

В выставочном центре «Пермская ярмарка» прошла 19-я специализированная выставка «Образование и карьера – 2017». Здесь молодые специалисты, которые стремятся построить успешную карьеру, в том числе в энергетической отрасли, могут познакомиться с актуальными вакансиями Пермского филиала Группы «Т Плюс».



На стенде компании можно заполнить анкету соискателя, получить консультации специалистов управления персонала по квалификационным требованиям к конкретной должности/профессии. Сегодня на предприятиях «Т Плюс» в Пермском крае востребованы специалисты как с высшим образованием (инженеры по промышленной безопасности, метрологии, охране окружающей среды, инженеры-технологи электрического и котлотурбинного цехов), так и со средним профессиональным образованием (машинисты-обходчики оборудования, машинисты котлов и турбин, электромонтеры, аппаратчики химводоочистки, лаборанты химанализа, слесари по обслуживанию оборудования).



В Пермском филиале «Т Плюс» проводится систематическая работа по популяризации профессии энергетика. Так, проекты по привлечению молодых специалистов, выпускников профильных высших и средних специальных учебных заведений реализуются уже много лет. Традиция преемственности поколений позволяет сохранять и приумножать профессиональный уровень работников энергетической отрасли Прикамья. Выпускники профильных специальностей Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского химико-технологического техникума традиционно пополняют ряды энергетиков и успешно работают на производственных объектах «Т Плюс».



В компании также внедрены программы по профессиональной подготовке и переподготовке персонала, проводятся конкурсы профмастерства, тренинги развития, обучающие семинары. Для школьников и студентов, которые планируют связать свою судьбу с профессией энергетика, проводятся ознакомительные экскурсии. Студенты старших курсов профильных специальностей проходят на предприятиях «Т Плюс» производственную практику, максимально близко познакомиться со спецификой отрасли.



Руслан Евдощук, директор по персоналу Пермского филиала «Т Плюс» отмечает, что высокие требования при формировании состава сотрудников обусловлены серьезной ответственностью, которая лежит на энергетиках: «От стабильной работы 11 электростанций и тепловых сетей компании в регионе зависит комфорт жителей крупнейших городов Пермского края. Кроме того, в компании активно реализуются наукоемкие инвестиционные проекты и это требует постоянного притока молодых профессиональных кадров, источником которых являются в вузы и средние профессиональные учебные заведения Прикамья. Ежегодно наши ряды пополняют порядка 20-30 молодых специалистов, которые затем профессионально растут и развиваются, решая непростые, но важные производственные задачи. Мы, со своей стороны, делаем все, чтобы обеспечить им все необходимые условия».