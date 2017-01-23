Утвержден национальный стандарт в области проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем

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23 января 2017, 15:34
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило новый национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений».
Стандарт, утвержденный приказом Росстандарта от 16 января 2017 года № 12‑ст, разработан АО «СО ЕЭС» в соответствии с Программой национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1 «Электроэнергетические системы» технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика».
ГОСТ Р 57382-2017 относится к группе основополагающих стандартов в области проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем. Применение стандарта, в частности, обеспечит выбор необходимых параметров сетей и оборудования для строительства новых и модернизации действующих электросетевых объектов, с учетом требований надежности функционирования энергосистем России. Стандарт устанавливает значения номинальных напряжений и наибольших рабочих напряжений для трехфазных электрических сетей переменного тока 6 кВ и выше, входящих в состав ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, а также допустимые по величине и длительности повышения напряжения для электрических сетей 110–330 кВ, 500–750 кВ и подключенного к ним оборудования.
Национальный стандарт ГОСТ Р 57382-2017 предназначен для применения наряду с межгосударственным стандартом ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные» в части установления номинальных напряжений для систем переменного тока напряжением свыше 220 кВ. Установленные в ГОСТ Р 57382-2017 требования к наибольшим рабочим напряжениям для систем переменного тока напряжением 110 кВ и выше являются приоритетными по отношению к рекомендованным группам значений наибольшего напряжения для электрооборудования, приведенным в ГОСТ 29322–2014 (IEC 60038:2009).
Стандарт ГОСТ Р 57382-2017 вводится в действие с 1 сентября 2017 года, и к этому сроку будет завершена подготовка официального издания стандарта. На период издательского оформления ГОСТ Р 57382-2017 окончательная редакция проекта стандарта будет доступна для ознакомления заинтересованных лиц на сайте ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» в АИС «ЭКСПРЕСС – СТАНДАРТ».