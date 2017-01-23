Под сопредседательством Александра Новака и Иссама Аль-Марзука состоялось заседание Мониторингового комитета по сокращению добычи нефти

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра нефти Кувейта Иссама Аль-Марзука состоялось заседание Мониторингового комитета стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств по отслеживанию выполнения обязательств по скоординированному сокращению добычи нефти.



В мероприятии также приняли участие Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих, Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех Ас-Сада, Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа, Министр народной власти по вопросам нефти Венесуэлы Нельсон Мартинес, Министр нефти и газа Омана Мохаммед бин Хамад аль-Румхи.



В ходе заседания члены Комитета обсудили текущее исполнение участниками обязательств по сокращению добычи и механизмы мониторинга реализации соглашения.



Открывая заседание Комитета, Александр Новак отметил успех совместных действий ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран по стабилизации ситуации на рынке нефти.



«Заключение соглашения о сокращении добычи нефти стало историческим шагом, открывающим новую веху в развитии всего мирового нефтяного рынка. Мы стали свидетелями все возрастающей солидарности стран-членов ОПЕК, на которую смогли опереться ведущие независимые производители нефти в своем решении содействовать обеспечению рыночного баланса», - подчеркнул глава Минэнерго России.



По мнению Александра Новака, на мировом рынке нефти уже фиксируются положительные изменения.



«Страны-участницы соглашения прилагают колоссальные усилия для достижения общей цели. Многие пошли на сокращение сверх договоренностей, продемонстрировав решимость и серьезность намерений. Рынок уже стал более стабильным и предсказуемым, происходит снижение волатильности. Мы ожидаем сокращения коммерческих запасов нефти до среднестатистического уровня за 5 лет уже к концу 1-го полугодия, а также восстановления инвестиционной привлекательности ТЭК в 2017г.», - отметил Министр.



«Реализуя соглашение, производители нефти не опасаются роста нефтедобычи в США в результате повышения цен на нефть, ведь растет и спрос», - заметил Иссам Аль-Марзук.



Глава Минэнерго России рассказал, что добыча нефти в Российской Федерации по итогам января может снизиться на 100 тыс. барр/сутки при изначально запланированном снижении на 50 тыс. барр/сутки.



По данным Нельсона Мартинеса, Венесуэла уже более чем на половину выполнила свои обещания по сокращению добычи нефти в рамках соглашения.



В свою очередь Халид Аль-Фалих сообщил, что Саудовская Аравия уже выполнила обязательства в рамках соглашения и планирует сохранить собственную добычу на уровне чуть менее 10 млн барр/сутки. «Балансировка рынка происходит быстрее, чем могло быть без декларации о сотрудничестве, которую мы подписали с не входящими в ОПЕК странами. Есть свидетельства сокращения добычи нефти странами, присоединившимися к соглашению, на 1,5 млн барр/сутки», - добавил саудовский Министр.



Александр Новак уточнил, что с учетом стран, не предоставивших на текущий момент данных по сокращению добычи, этот показатель к концу января может превысить 1,7 млн барр/сутки.



По итогам заседания его участниками была достигнута договоренность о создании в составе министерского Мониторингового комитета технического комитета, который будет работать на ежемесячной основе и формировать отчеты по исполнению соглашения. Министерский комитет будет собираться раз в два месяца.



«До очередного заседания ОПЕК, которое состоится в мае, планируется еще два заседания Мониторингового комитета. Не исключено, что ближайшее, которое ожидается после 17 марта, пройдет в Кувейте», - рассказал Александр Новак.



Мониторинг сокращения добычи нефти будет основываться в первую очередь на открытых данных международных агентств. «Мониторинг сокращения добычи нефти по странам не-ОПЕК будет проводиться не только по открытым источникам, но и по данным самих стран. При этом анализ данных независимых агентств будет вестись на базе Генерального Секретариата ОПЕК», - пояснил Министр энергетики Российской Федерации.



По итогам заседания Мониторингового комитета было составлено совместное заявление его участников, с полным текстом которого можно ознакомиться по ссылке: http://minenergo.gov.ru/sites/default/files/news/01/22/7007/document-68561.doc



В рамках рабочей поездки в Вену Александр Новак также провел двусторонние встречи с министрами энергетики Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта. Стороны обсудили ситуацию на рынках, работу мониторинговой группы, взаимодействие в энергетике. В частности, ключевыми темами переговоров с Иссамом Аль-Марзуком стали совместные проекты в атомной энергетике, газовой и нефтесервисной отраслях.