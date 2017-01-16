Россия и Армения обсудили вопросы ИКТ-сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС

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24 января 2017, 17:26
Рубрика: Россия
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ, ЕАЭС
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел встречу с министром транспорта, связи и информационных технологий Республики Армении Ваганом Мартиросяном. Стороны обсудили взаимодействие стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также возможности двустороннего сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Николай Никифоров отметил, что одним из важнейших вопросов взаимодействия России и Армении, а также других стран ЕАЭС становится реализация цифровой повестки ЕАЭС, которая является необходимой составляющей не только процесса интеграции стран ЕАЭС, но и их включения в широкомасштабный процесс глобальной цифровой трансформации. Министр рассказал армянским коллегам о развитии реестра отечественного программного обеспечения и возможности его раширения до уровня реестра ЕАЭС.
Россия и Армения активно сотрудничают в сфере ИКТ. Так, в настоящее время активно сотрудничают между собой российские и армянские операторы связи, почтовые службы, ведется обучение граждан Армении в ряде университетов, предоставляющих ИКТ-образование, включая Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ). Ваган Мартиросян выразил желание видеть больше российских участников на армянском рынке информационных технологий, а также надежду на расширение сотрудничества между вузами России и Армении.