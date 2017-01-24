В выявлении хищений электроэнергии совершенствуются в "Каббалкэнерго"

Для снижения сверхнормативных потерь в сетях, активизации выявления и недопущения неучтенного потребления электроэнергии, а также исключения недочетов при составлении документации в филиале МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») состоялось занятие для персонала, участвующего в работе. В мероприятии приняли участие специалисты отдела взаимодействия с клиентами, инспекторы и инженеры по транспорту электроэнергии, операторы по учету электроэнергии и обработке данных 10 районных электрических сетей и участка коммунальных сетей г. Баксана.



В ходе занятия продемонстрированы обучающие видеоматериалы по составлению актов неучтенного потребления по физическим и юридическим лицам, а также по проверке приборов учета.



Руководитель отдела взаимодействия с клиентами Ирина Хавпачева провела подробный разбор характерных ошибок при составлении актов. Способов украсть электроэнергию достаточно много, зная их, имея представление о всех нюансах, можно обнаружить факт воровства электроэнергии.



Учитывая разнообразие ухищрений, которые применяют нечестные потребители для воровства, энергетики совершенствуют свои методы обнаружения и пресечения этих фактов. О визитах сотрудники энергокомпании никогда не предупреждают потребителей – в эффекте неожиданности зачастую и таится залог выявления хищений.



Ведется системная работа, в рамках которой осуществляется мгновенный контроль сопоставления с реальными фактами, небаланса в показаниях отдельных потребителей, выявляются практически одинаковые низкие показания, несоответствие количественных характеристик нагрузки внешним факторам, проверка с помощью специальных инструментов и компьютерная диагностика.



Энергетики ведут непримиримую борьбу с воровством электроэнергии в ходе плановой и внеплановой рейдовой работы. Проводятся проверки схем соединения приборов учета, визуальный контроль приборов учета и подходящих к ним линий, наличие у потребителей габаритного электрооборудования, трансформаторов, устройств для наброса на воздушные линии, наличие «накидок», дополнительных линий заземления, состояние розеток, целостность пломб и т.д.



Эти меры помогают доказать хищение электроэнергии, а грамотно оформленные акты хищения способствуют неотвратимости наказания тех, кто нарушает порядок энергоучета, вмешивается в работу счетчиков, не обеспечивает их целостность и сохранность, совершает любые действия, приводящие к искажению данных об объеме потребленной электрической энергии.



Все видеоматериалы, используемые в ходе занятия, были переданы в каждое районное подразделение филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» для всестороннего дополнительного изучения.