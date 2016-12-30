В рамках информационного сотрудничества компания «Кабель.РФ» и «Орловский кабельный завод» подготовили совместный видеоролик о подключении одноклавишного выключателя.

Видео выполнено в технике 3D-моделирования, что позволило наглядно продемонстрировать весь процесс монтажа: от подключения освещения до установки самого выключателя. Для осуществления монтажных работ в ролике рекомендована продукция «Орловского кабельного завода» под брендами Voltex™ и ГОСТок®.

«Мы стремились сделать видео полезным и доступным для понимания всех интересующихся электромонтажом вне зависимости от уровня технической подготовки. Стоит отметить, что мы предлагаем один из возможных вариантов подключения одноклавишного выключателя. Наша задача – повысить уровень электротехнической грамотности, чтобы каждый зритель нашего ролика получил представление о процессе монтажа выключателя и мог в случае необходимости определить уровень профессионализма специалиста, приглашенного для проведения данного вида работ, - сообщает руководитель технической поддержки «Кабель.РФ».

Создатели видео подчеркивают, что во избежание риска для вашего здоровья и жизни не рекомендуется самостоятельно производить электромонтажные работы, не обладая соответствующими навыками и знаниями.