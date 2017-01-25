"Ленэнерго" в 2016 году снизило аварийность на 18%

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 11:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») в 2016 году снизило количество технологических нарушений на своих сетях на 18% по сравнению с 2015 годом. Средняя продолжительность восстановления электроснабжения снизилась на 23%.
По сравнению с 2015 годом «Ленэнерго» снизило количество технологических нарушений на электросетях с 3753 до 3084 в 2016 году. Кроме этого, средняя продолжительность восстановления электроснабжения в 2016 году составила 2 часа 53 минуты, что на 23% меньше, чем в 2015 году – 3 часа 46 минут.
Ежегодно «Ленэнерго» исполняет ремонтную программу сетей и электрооборудования. В 2016 году на нее было направлено 1,2 млрд рублей, компания ее исполнила полностью. Большое значение для сокращения технологических нарушений оказывает выполнение программы расчистки и расширения просек линий электропередачи.
Особенность эксплуатации воздушных линий в Ленинградской области в том, что просеки проектировались с учетом высоты ЛЭП 30-40 лет назад. Сегодня ландшафт значительно изменился, высота деревьев может достигать 40 метров, и просеки ВЛ оказались проектно зауженными. По статистике, 40% технологических нарушений в Ленинградской области происходит из-за падения деревьев и веток на провода и опоры линий электропередачи. Всего с 2011 по 2016 годы «Ленэнерго» расширило 5321 гектар просек линий электропередачи, что позволило практически исключить технологические нарушения на ВЛ 35-110 кВ из-за падения деревьев и сократить количество технарушений на ВЛ 6-10 кВ более чем на 20%.