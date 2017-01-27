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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Почти на 40% больше фактов хищения электроэнергии выявлено в Карачаево-Черкесии в 2016 году

По итогам минувшего года энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») в ходе плановых проверок и рейдов выявили 1 423 факта безучетного потребления электроэнергии. Таким образом, недобросовестные потребители похитили более 8 млн кВт.ч электроэнергии и своими незаконными действиями нанесли электросетевой компании ущерб на сумму 14,8 млн рублей.

Благодаря активной работе специалистов филиала в прошлом году было выявлено почти на 40% больше фактов энерговоровства, чем за 2015 год, когда был составлен 871 акт безучетного энергопотребления.

Из общего числа выявленных в 2016 году нарушителей подавляющее большинство (1 321) это физлица, незаконно потребившие свыше 3,1 млн кВт.ч электроэнергии на сумму более 4,6 млн рублей, а 103 юрлица в обход приборов учета похитили почти 4,9 млн кВт.ч электроэнергии на сумму 10,2 млн рублей.

В течение года по 1 261 составленному акту безучетного потребления электроэнергии, в том числе в предыдущие периоды, 7,4 млн кВт.ч электроэнергии включено в полезный отпуск, а с недобросовестных потребителей взыскано 15,3 млн рублей.

Лидерами по количеству составленных актов безучетного энергопотребления являются Карачаевский, Усть-Джегутинской и Прикубанский районы. Только в этих районах энергетики выявили 933 факта воровства электроэнергии, а общая сумма, нанесенная электросетевой компании в результате несанкционированного подключения к сетям в обход приборов учета, составила свыше 12,7 млн рублей.

Как отмечают в филиале МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго», ежемесячные рейды, плановые и внеплановые проверки узлов учета электроэнергии являются одним из эффективных методов выявления фактов хищения электроэнергии, поэтому в текущем году эта работа будет усилена.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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