Продукция TKD Kabel на стенде ВИК Энерго

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
30 января 2017, 09:56
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: Cabex-2017
На выставке Cabex на стенде ВИК Энерго будет представлена в том числе, кабельно-проводниковая продукция TKD Kabel.
На сегодняшний момент сфера деятельности компании ВИК Энерго охватывает следующие направления:
- Поставка электротехнического оборудования для систем автоматизации, электроприводов, электродвигателей ведущих мировых производителей Leroy Somer, Control Techniques, Siemens, Electro Adda, T-T Electric, MEZ Brno, ABB, Oemer Motori, Marelli Motori, Menzel, Dynamo, мотор-редукторов PIV Drives, Brevini, Dinamic Oil, электрогенераторов MECC Alte, кабельной продукции TKD Kabel, электрографитовых щеток Morgan AM&T;
- Системная интеграция АСУ ТП, включающая в себя весь спектр услуг от обследования объекта, создания проекта до ввода в эксплуатацию;
- Поставка запасных частей и расходных материалов;
TKD - это один из крупнейших в мире и известных поставщиков кабеля, кабельных линий, готовых к присоединению кабельных систем и кабельных аксессуаров. Мы предлагаем нашим заказчикам широкий ассортимент выпускаемой продукции более 30.000 артиклей для самых различных применений почти во всех отраслях.
Посетите стенд ВИК Энерго на выставке Cabex с 21 по 23 марта 2017 года, в Москве, КВЦ «Сокольники»,
24.01.2017 г. Cabex: энергия успеха