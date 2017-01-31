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FIAMM "подзарядит" СВЯЗЬ

FIAMM подзарядит СВЯЗЬ

1 февраля 2017, 13:53
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: СВЯЗЬ-2017

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Компания «ФИАММ Индастриал РУС», официальный авторизованный дистрибьютор итальянской промышленной группы FIAMM S.p.A. в России, представит на выставке «Связь» в Москве целый ряд аккумуляторных батарей бренда FIAMM.

Ассортимент аккумуляторов, который будет представлен на стенде  «ФИАММ Индастриал РУС», охватывает все передовые технологии производства свинцово-кислотных химических источников тока:

- необслуживаемые аккумуляторные батареи FIAMM (AGM) - герметичные необслуживаемые клапанно-регулируемые свинцово-кислотные аккумуляторы, изготовленные по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор) для применения в составе систем резервного питания (ИБП/UPS) в различных отраслях промышленности;
 
-  аккумуляторы с гелевым электролитом FIAMM (GEL) - герметичные необслуживаемые клапанно-регулируемые свинцово-кислотные аккумуляторы, изготовленные по технологии GEL и OPzV с гелевым электролитом, для применения в составе систем резервного питания (ИБП/UPS) в различных отраслях промышленности;
 
- классические аккумуляторы FIAMM с жидким электролитом - малообслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи GroE, OPzS, OGi, PMF, изготовленные по классической технологии с жидким электролитом. Высоконадежные элементы питания для резервирования особо важных нагрузок на объектах энергетики, нефтегазовой отрасли, связи. Срок службы до 25 лет;
 
- никель-солевые аккумуляторы FIAMM SoNick - аккумуляторные батареи, изготовленные по Ni-солевой технологии из никеля, стали, керамики и обыкновенной поваренной соли. Применимы в таких областях как общая и альтернативная энергетика, телекоммуникации, в регионах с частыми отключениями электричества, в экстремально жарких и холодным климатических условиях (от -40°С до +60°С), при повышенной влажности (исполнение до IP65).

Организатор выставки «Связь. Информационные и коммуникационные технологии» - АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства связи (Россвязь), Российской  ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 25 по 28 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».

Компания: Экспоцентр

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