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Отраслевые новости: В мире

Крым планирует оспорить введение санкций в европейских судах

Крым планирует оспорить введение санкций в европейских судах

3 февраля 2017, 15:29
Рубрика: В мире
Метки: КРЫМ-2014

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Крым активизирует антисанкционную политику в части защиты прав и интересов крымчан в европейских судах, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при Совете министров РК Александр Молохов.

"Есть положительные примеры, и мы на них ориентируемся. Мы изучаем активный опыт борьбы Ирана за снятие санкций, в том числе юридически, там есть положительный кейсы. Есть положительный пример российских компаний. Какие это будут конкретно иски, от кого – это все в повестке дня. Есть люди, которые входят в эти санкционные списки, в том числе крымчане. Мы сейчас решаем этот вопрос, который требует определенного согласования", — сказал Молохов журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, созданный при крымском правительстве экспертный совет активизирует юридическую деятельность по судебной защите прав и законных интересов жителей крымского полуострова, в контексте соблюдения европейской конвенции об основных правах и свободах.

"Будет создана постояннодействующая рабочая группа из числа юристов – специалистов в области санкционного консультирования по проблематики крымских санкций", — сказал Молохов журналистам.

Молохов подчеркнул, что режим санкций в отношение Крыма, в обход Совета безопасности ООН, не только незаконен, но и нелегитимен. Санкции негативно воздействуют на осуществление основных, личных, политических, экономических и культурных прав человека, прежде всего, крымчан.

"Хватит нам только оправдываться, надо и наступать", — подчеркнул Молохов.

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