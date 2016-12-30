"Элком-Электро" вошла в состав Российской Ассоциации Электротехнических компаний (РАЭК)

CABEX
7 февраля 2017, 10:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, РАЭК
РАЭК - это крупнейшая ассоциация компаний-дистрибьюторов на электротехническом рынке России. Ассоциация объединяет независимые компании-дистрибьюторов, занимающих лидирующие позиции в своих регионах, с целью реализации коллективного потенциала ее участников.
РАЭК входит в состав ассоциации IMELCO – ведущей международной организации независимых дистрибьюторов электротехники.
Вступление «Элком-Электро» в РАЭК, является существенным преимуществом для наших Клиентов и предоставляет им:
Этот шаг в истории «Элком-Электро» позволит выйти на новый этап развития компании, благодаря возможностям предоставляемыми кооперацией с членами РАЭК: