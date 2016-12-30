"Элком-Электро" вошла в состав Российской Ассоциации Электротехнических компаний (РАЭК)

РАЭК - это крупнейшая ассоциация компаний-дистрибьюторов на электротехническом рынке России. Ассоциация объединяет независимые компании-дистрибьюторов, занимающих лидирующие позиции в своих регионах, с целью реализации коллективного потенциала ее участников.

РАЭК входит в состав ассоциации IMELCO – ведущей международной организации независимых дистрибьюторов электротехники.

Вступление «Элком-Электро» в РАЭК, является существенным преимуществом для наших Клиентов и предоставляет им:

Значительное расширение ассортимента;

Сокращение сроков изготовления заказных позиций;

Максимальную доступность информации о продукции.

Этот шаг в истории «Элком-Электро» позволит выйти на новый этап развития компании, благодаря возможностям предоставляемыми кооперацией с членами РАЭК:

расширение товарной матрицы и создание единой базы товаров;

выявление и освоению новых рынков;

обмен опытом в реализации бизнес-процессов, внедрения новых проектов, трансферт ноу-хау;

противодействие недобросовестной конкуренции, монополизации и демпингу;

взаимопомощь и взаимовыручка среди членов Ассоциации Электротехнических компаний.

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