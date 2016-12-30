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Новости компаний

"Элком-Электро" вошла в состав Российской Ассоциации Электротехнических компаний (РАЭК)

Элком-Электро вошла в состав Российской Ассоциации Электротехнических компаний (РАЭК)

7 февраля 2017, 10:19
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, РАЭК

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РАЭК - это крупнейшая ассоциация компаний-дистрибьюторов на электротехническом рынке России. Ассоциация объединяет независимые компании-дистрибьюторов, занимающих лидирующие позиции в своих регионах, с целью реализации коллективного потенциала ее участников.

РАЭК входит в состав ассоциации IMELCO – ведущей международной организации независимых дистрибьюторов электротехники.

Вступление «Элком-Электро» в РАЭК, является существенным преимуществом для наших Клиентов и предоставляет им:

  • Значительное расширение ассортимента;
  • Сокращение сроков изготовления заказных позиций;
  • Максимальную доступность информации о продукции.

Этот шаг в истории «Элком-Электро» позволит выйти на новый этап развития компании, благодаря возможностям предоставляемыми кооперацией с членами РАЭК:

  • расширение товарной матрицы и создание единой базы товаров;
  • выявление и освоению новых рынков;
  • обмен опытом в реализации бизнес-процессов, внедрения новых проектов, трансферт ноу-хау;
  • противодействие недобросовестной конкуренции, монополизации и демпингу;
  • взаимопомощь и взаимовыручка среди членов Ассоциации Электротехнических компаний.

Подробнее о РАЭК и IMELCO

Компания: ООО "Элком-Электро"
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