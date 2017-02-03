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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Колэнерго в 2016 году направило на технологическое присоединение новых потребителей более 172 миллионов рублей

Колэнерго в 2016 году направило на технологическое присоединение новых потребителей более 172 миллионов рублей

8 февраля 2017, 14:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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В 2016 году к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») подключено 167 потребителей на общую мощность 14 МВт. По сравнению с 2015 годом количество подключенных объектов осталось на прежнем уровне. Еще 255 договоров на технологическое присоединение общей мощностью 32,5 МВт заключены и приняты в работу.

Как показывает практика последних лет наибольшее количество заявок на техприсоединение поступает от льготной категории заявителей с запрашиваемой мощностью до 15 кВт.  Плата за услуги их подключения к электрическим сетям составляет 550 рублей. Доля льготников в 2016 году составила более 80 % от общего количества подключенных потребителей.

Выручка филиала от присоединения льготной категории заявителей составила 0,1 миллиона рублей, при этом объем капитальных вложений Колэнерго - 22,2 миллионов. 

Среди основных социально значимых объектов в 2016 Колэнерго обеспечило электроснабжение многоквартирных жилых домов в Мурманске, центрального теплового пункта АО «Хибинская тепловая компания» в рамках реконструкции системы теплоснабжения Кировска, объект Мурманского областного краеведческого музея в селе Ловозеро.

Общая выручка Колэнерго по объектам техприсоединения составила почти 65 миллионов рублей. При этом на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям новых объектов предприятие направило более 172 миллионов рублей.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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