Николай Никифоров и Егор Борисов обсудили вопросы развития связи в Республике Саха

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел встречу с главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым. Темой встречи стало развитие услуг связи в регионе и решение связанных с этим социальных и экономических задач. Также представители республики доложили о ходе реализации различных проектов по развитию инфраструктуры связи в регионе.



Николай Никифоров отметил, что республика в сотрудничестве с Минкомсвязью России системно реализует крупные проекты в сфере связи. Министр приветствовал дальнейшее развитие такой практики и предложил обсудить вопросы, связанные с ее реализацией. В свою очередь глава региона заявил о том, что развитие инфраструктуры связи является одним из приоритетных направлений экономического развития республики в целом, подчеркнув высокую социальную значимость данного вопроса.



Согласно докладу министра связи и информационных технологий Республики Саха (Якутия) Александра Борисова, по состоянию на 1 февраля 2017 года на территории республики построено 3821 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Сеть ВОЛС охватывает 75 населенных пунктов, где проживает около 60% населения субъекта. Развитие сетей ВОЛС позволяет значительно снижать для населения и бизнеса стоимость услуг связи. Так, согласно докладу, расчетная стоимость условного доступа на скорости 1 Мбит/с с приходом ВОЛС падает примерно в 20 раз.



В силу географических особенностей на территории Руспублики Саха (Якутия) в 500 населенных пунктах, где проживает около 25% населения, техническая возможность подключения к ВОЛС отсутствует и единственным способом организации связи являются спутниковые каналы связи. За последние годы доступность услуг связи в республике значительно выросла, в том числе благодаря программе развития гражданской группировки спутников связи и вещания. В рамках этой программы в 2013–2015 годах было запущено семь космических аппаратов, в том числе «Экспресс-АМ5», который обеспечивает покрытие западной части республики с помощью транспондера Ка-диапазона.



Участники встречи обсудили вопросы развития спутниковой связи на территории республики, ход программы по устранению цифрового неравенства, а также реализацию в рамках этой программы новой задачи по подключению в 2017–2018 годах к скоростному интернету всех медицинских учреждений в соответствии с поручением Президента РФ, доставку местных изданий населению, а также доступность банковских услуг на основе развития сети отделений «Почта Банка».



Напомним, что последний официальный визит главы Минкомсвязи России в Республику Саха (Якутия) состоялся летом 2016 года. Николай Никифоров принял участие в запуске услуги современной сотовой связи четвертого поколения (LTE) в городе Мирный.