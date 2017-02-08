Светодиодная панель ДВО: теперь универсальная

Группа компаний IEK продолжает расширять ассортимент светотехнической продукции для административного и офисного освещения и выводит на рынок светодиодную панель ДВО упрощенного конструктива с толщиной корпуса 20 мм. Основное достоинство панели — универсальный тип монтажа.



Конструкция и габаритные размеры панели позволяют встраивать ее в подвесные потолки типа «Armstrong» или устанавливать накладным способом. Основная сфера применения панели — общее и местное освещение административных и жилых помещений (торговые центры, офисы, кабинеты и т.п).

отребляемая мощность — 36 Вт;

Типоразмер — 595×595×20 мм;

Вид рассеивателя — «призма»;

Цветовая температура — 4500 К и 6500 К.

Драйвер входит в комплектацию ДВО. Он установлен сбоку внутри панели, что значительно улучшает визуальное восприятие светильника (драйвер не просвечивает через рассеиватель). При необходимости драйвер легко можно заменить.

Технические характеристики светодиодной панели ДВО 20 мм IEK®: