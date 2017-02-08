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Светодиодная панель ДВО: теперь универсальная

Светодиодная панель ДВО: теперь универсальная

9 февраля 2017, 16:27
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK продолжает расширять ассортимент светотехнической продукции для административного и офисного освещения и выводит на рынок светодиодную панель ДВО упрощенного конструктива с толщиной корпуса 20 мм. Основное достоинство панели — универсальный тип монтажа.

Конструкция и габаритные размеры панели позволяют встраивать ее в подвесные потолки типа «Armstrong» или устанавливать накладным способом. Основная сфера применения панели — общее и местное освещение административных и жилых помещений (торговые центры, офисы, кабинеты и т.п).

  • отребляемая мощность — 36 Вт;
  • Типоразмер — 595×595×20 мм;
  • Вид рассеивателя — «призма»;
  • Цветовая температура — 4500 К и 6500 К.

Драйвер входит в комплектацию ДВО. Он установлен сбоку внутри панели, что значительно улучшает визуальное восприятие светильника (драйвер не просвечивает через рассеиватель). При необходимости драйвер легко можно заменить.

Технические характеристики светодиодной панели ДВО 20 мм IEK®:

  • Световой поток: 2800 Лм;
  • Потребляемая мощность: 36 Вт;
  • Цветовая температура: 6500К и 4500К;
  • Коэффициент мощности: не менее 0,85;
  • Степень защиты от влаги и пыли: IP20
  • Диапазон входных напряжений: от 180В до 240В;
  • Коэффициент пульсации: не более 5%;
  • Тип монтажа: универсальный;
  • Габаритные размеры: 595×595×20 мм;
  • Гарантия: 1 год.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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