ГК "Меридиан" поддержала программу "Каждому ребенку – праздник!"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 февраля 2017, 12:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕРИДИАН
Группа компаний «Меридиан» в рамках реализации своей благотворительной программы, в канун Нового года, по сложившейся традиции, в очередной раз оказала помощь Благотворительному фонду социальной поддержки «Содействие – детям», а также воспитанникам «Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии» г. Павловска.
Перечисленные средства были направлены на благотворительную программу «Каждому ребенку – праздник!»: покупку подарков, организацию новогодних елок и приглашение аниматоров для ребят. Всего за два прошедших месяца было организовано более 30 новогодних мероприятий, театрализованных представлений и интерактивных шоу, закуплено более 1200 сладких наборов и канцелярских принадлежностей для воспитанников интернатов.
Представители благотворительного фонда и руководство детского дома выразили благодарность ГК «Меридиан» за неизменное участие в судьбе детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
«Мы рады, что наше сотрудничество развивается, и мы имеем возможность на постоянной основе оказывать поддержку организациям, которые непосредственно занимаются подобной социальной деятельностью», – отметил исполнительный директор ГК «Меридиан» Алексей Максимихин.