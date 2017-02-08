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Новости компаний

Ведущие производители кабельных лотков России собрались в Санкт-Петербурге

Ведущие производители кабельных лотков России собрались в Санкт-Петербурге

10 февраля 2017, 13:04
Рубрика: Новости компаний
Метки: ОСТЕК, OSTEC

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9 февраля 2017 г. в Санкт-Петербурге  прошло первое в истории отечественного рынка совещание производителей КНС России. По инициативе ведущих производителей кабельных лотков России - компаний ДКС, ИЭК и ОСТЕК к участию в обсуждении злободневных проблем рынка были приглашены и другие коллеги: компании АСД-Электрик, КМ, СЕВЕРНАЯ АВРОРА, СЗПК.

В повестке дня стояли такие насущные вопросы, как повышение безопасности и качества отечественных КНС, декларирование достоверных и единообразных характеристик лотков в каталогах и технической документации производителей, обсуждение складывающейся конъюнктуры КНС в России и странах СНГ.

По итогам встречи, проходившей в деловой и дружеской обстановке, были намечены дальнейшие совместные шаги лидеров индустрии КНС по ведению скоординированной технической политики на рынке РФ. Компания ОСТЕК уже приступила к выполнению первого этапа совместной программы мероприятий, намеченной на 2017 год – механическим испытаниям кабельных лотков.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОСТЕК
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