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Пресс-релизы

Более 50 тысяч семей Псковской области могут пользоваться услугами "Ростелекома" по технологии PON

Более 50 тысяч семей Псковской области могут пользоваться услугами Ростелекома по технологии PON

15 февраля 2017, 13:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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К февралю 2017 года «Ростелеком» обеспечил возможность подключения телекоммуникационных услуг по технологии PON* более 50 тысячам семей Псковской области. В настоящее время современные услуги связи доступны жителям Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Порхова, Пушкинских гор, Новосокольников и Соснового Бора (Себежский район).

Жителям Псковской области, чьи дома вошли в адресную программу, уже доступны телекоммуникационные услуги качественно нового уровня: доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с, «Интерактивное телевидение» (IP TV) с возможностью просмотра свыше 200 каналов в цифровом и HD-качестве, а также цифровая телефония с набором бесплатных сервисов и возможностью сохранения номера при переезде.

«В 2016 году высокоскоростные оптические сети связи по технологии PON построены в 346 домах Псковской области. Благодаря масштабной модернизации сети связи в регионе, возможность подключить  услуги «Ростелекома» по современной волоконно-оптической инфраструктуре  появилась у многих псковичей, - отметил Технический директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Евгений Хуциев.

При выполнении работ по модернизации распределительной сети домов специалисты «Ростелекома» заводят в подъезд только один оптический кабель и используют уже существующую кабельную канализацию. Устанавливаемое оборудование компактно и экономично, поскольку применение технологии PON не требует дополнительного потребления электроэнергии (в т.ч. общедомовой). Для обеспечения высокой пропускной способности канала в квартиру абонента также заводится оптическое волокно и бесплатно устанавливается абонентский терминал. Оптический терминал с Wi-Fi позволяет подключать сразу несколько услуг в квартире – телевидение, телефонию и беспроводной доступ в Интернет.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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