Более 50 тысяч семей Псковской области могут пользоваться услугами "Ростелекома" по технологии PON

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 февраля 2017, 13:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
К февралю 2017 года «Ростелеком» обеспечил возможность подключения телекоммуникационных услуг по технологии PON* более 50 тысячам семей Псковской области. В настоящее время современные услуги связи доступны жителям Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Порхова, Пушкинских гор, Новосокольников и Соснового Бора (Себежский район).
Жителям Псковской области, чьи дома вошли в адресную программу, уже доступны телекоммуникационные услуги качественно нового уровня: доступ в Интернет на скорости до 100 Мбит/с, «Интерактивное телевидение» (IP TV) с возможностью просмотра свыше 200 каналов в цифровом и HD-качестве, а также цифровая телефония с набором бесплатных сервисов и возможностью сохранения номера при переезде.
«В 2016 году высокоскоростные оптические сети связи по технологии PON построены в 346 домах Псковской области. Благодаря масштабной модернизации сети связи в регионе, возможность подключить услуги «Ростелекома» по современной волоконно-оптической инфраструктуре появилась у многих псковичей, - отметил Технический директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Евгений Хуциев.
При выполнении работ по модернизации распределительной сети домов специалисты «Ростелекома» заводят в подъезд только один оптический кабель и используют уже существующую кабельную канализацию. Устанавливаемое оборудование компактно и экономично, поскольку применение технологии PON не требует дополнительного потребления электроэнергии (в т.ч. общедомовой). Для обеспечения высокой пропускной способности канала в квартиру абонента также заводится оптическое волокно и бесплатно устанавливается абонентский терминал. Оптический терминал с Wi-Fi позволяет подключать сразу несколько услуг в квартире – телевидение, телефонию и беспроводной доступ в Интернет.
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