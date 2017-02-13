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Специалисты ХКА приняли участие в "Полимерном дне" Минпромторга РФ

Специалисты «Холдинга Кабельный Альянс» (ООО «ХКА») приняли участие в «Полимерном дне» в Казани. Мероприятие, организованное Минпромторгом РФ, было посвящено проблемам импортозамещения полимерной продукции в кабельной промышленности. Его участниками стали представители более 40 крупнейших производителей полимеров, компаундов и их потребителей – кабельных предприятий.

По данным Минпромторга РФ, отечественная кабельная промышленность ежегодно потребляет около 260 тысяч тонн полимеров и компаундов.

Основные сложности, с которыми сталкиваются российские кабельщики, -  дефицит базовых полимеров и снижение экспортных пошлин на сырье, используемое переработчиками для производства импортозамещающей продукции.

По словам заместителя технического директора ООО «ХКА» Андрея Боева, в России практически нет промышленных площадок, способных поставлять материалы для изготовления кабелей и проводов (полиэтилены, компоненты для волоконно-оптических кабелей). Полностью отсутствует производство кабельной бумаги, необходимой для выпуска обмоточных проводов. Высокие пошлины на ввозимое сырье и сниженные на импортируемые кабели также не способствуют развитию отечественного рынка материалов и кабельно-проводниковой продукции (КПП).

Между тем «Холдинг Кабельный Альянс» своими силами частично решил проблему дефицита материалов для своих производственных площадок.  В конце 2015 года на заводе «Сибкабель» в Томске было запущено уникальное для России производство по выпуску резиновых смесей. Его основной продукцией является сырье для изготовления изоляционных оболочек кабельно-проводниковой продукции. Кроме того, там производят резину и для других отраслей промышленности.

«Мощности нового цеха позволяют выпускать порядка 500 тонн резиновых смесей в месяц. В настоящее время нашими специалистами разработано более 30 рецептур, включая этиленпропиленовую резину. Благодаря этому мы имеем возможность постоянно совершенствовать свою продукцию, повышать ее качество и выпускать новые изделия, в том числе в рамках программы импортозамещения», — отметил Андрей Боев.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"

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