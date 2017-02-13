Специалисты ХКА приняли участие в "Полимерном дне" Минпромторга РФ

CABEX
17 февраля 2017, 15:12
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, СИБКАБЕЛЬ, МИНПРОМТОРГ
Специалисты «Холдинга Кабельный Альянс» (ООО «ХКА») приняли участие в «Полимерном дне» в Казани. Мероприятие, организованное Минпромторгом РФ, было посвящено проблемам импортозамещения полимерной продукции в кабельной промышленности. Его участниками стали представители более 40 крупнейших производителей полимеров, компаундов и их потребителей – кабельных предприятий.
По данным Минпромторга РФ, отечественная кабельная промышленность ежегодно потребляет около 260 тысяч тонн полимеров и компаундов.
Основные сложности, с которыми сталкиваются российские кабельщики, - дефицит базовых полимеров и снижение экспортных пошлин на сырье, используемое переработчиками для производства импортозамещающей продукции.
По словам заместителя технического директора ООО «ХКА» Андрея Боева, в России практически нет промышленных площадок, способных поставлять материалы для изготовления кабелей и проводов (полиэтилены, компоненты для волоконно-оптических кабелей). Полностью отсутствует производство кабельной бумаги, необходимой для выпуска обмоточных проводов. Высокие пошлины на ввозимое сырье и сниженные на импортируемые кабели также не способствуют развитию отечественного рынка материалов и кабельно-проводниковой продукции (КПП).
Между тем «Холдинг Кабельный Альянс» своими силами частично решил проблему дефицита материалов для своих производственных площадок. В конце 2015 года на заводе «Сибкабель» в Томске было запущено уникальное для России производство по выпуску резиновых смесей. Его основной продукцией является сырье для изготовления изоляционных оболочек кабельно-проводниковой продукции. Кроме того, там производят резину и для других отраслей промышленности.
«Мощности нового цеха позволяют выпускать порядка 500 тонн резиновых смесей в месяц. В настоящее время нашими специалистами разработано более 30 рецептур, включая этиленпропиленовую резину. Благодаря этому мы имеем возможность постоянно совершенствовать свою продукцию, повышать ее качество и выпускать новые изделия, в том числе в рамках программы импортозамещения», — отметил Андрей Боев.