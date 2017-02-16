Специалисты приморского филиала ДРСК приняли участие в семинаре по экологии

Специалисты производственно-технической службы (ПТС) филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» приняли участие в семинаре на тему «Актуальные вопросы государственного регулирования и правоприменительной практики в сфере природоохранного законодательства».



Семинар был рассчитан на руководителей, технических директоров, главных инженеров предприятий и организаций, специалистов экологических служб, экологов, руководителей и специалистов администраций муниципальных образований и городских округов Приморского края. Мероприятие проводилось при участии Министерства природных ресурсов и экологии РФ.



На семинаре были затронуты важные темы, касающиеся актуальных вопросов по экологической безопасности, изменений в законодательстве и государственного регулирования в области обращения с отходами, особенности формирования и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду, современные технологии утилизации и обезвреживания опасных промышленных отходов, восстановление окружающей среды и другие. Больше всех дискуссию вызвали вопросы, связанные с транспортировкой, хранением, а также порядку внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.



- На семинаре участники смогли узнать много полезной и новой информации, - отметил начальник ПТС приморского филиала ДРСК Александр ГАЛЕНКО. – Интересно было послушать московских специалистов, которые принимают непосредственное участие в разработке нормативных и законодательных актов по экологии.



Любопытные данные также озвучил директор научно-образовательного центра инженерной и социальной экологии по Приморскому краю Сергей Лазарев, который рассказал, что использованные автошины в Приморье перерабатываются в резиновую крошку, которая идет на строительство спортивных детских площадок. И впервые с 2016 года это сырье не импортируется. Вкладом филиала в эту программу в прошлом году стала передача на утилизацию почти 20 тонн автошин.



Стоит отметить, что по результатам прохождения семинара всем участникам был выдан сертификат от учебного центра «Минэнергия».



Напомним, в рамках реализации Указа Президента РФ Владимира Путина в «Дальневосточной распределительной сетевой компании» 2017 год объявлен Годом экологии. В связи с этим планируется проведение различных мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности в энергокомпании.