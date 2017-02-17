"Т Плюс Самара" планирует на треть увеличить число размещаемых закупок на электронных торговых площадках

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
20 февраля 2017, 09:13
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Самарский филиал «Т Плюс» планирует в ближайшие годы существенно увеличить число размещаемых закупок товаров и услуг на электронных торговых площадках, в частности, на B2B-Energo. Об этом представители энергокомпании сообщили в ходе круглого стола, организованного совместно Министерством промышленности и технологий Самарской области, «Т Плюс Самара» и ВК «Экспо-Волга».
XXIII Международная выставка «Энергетика» проходит при поддержке крупнейшей частной энергокомпании России «Т Плюс групп». В торжественном открытии мероприятия приняли участие директор Самарского филиала «Т Плюс» Дмитрий Трушков и директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Анташев. Одними из центральных событий выставки стали круглые столы с участием экспертов этих энергокомпаний.
В частности, в рамках одного из круглых столов самарские энергетики поделились своими закупочными планами на ближайшее время и обозначили приоритеты в части координации рыночных предложений и выстраивании взаимодействия с наиболее эффективными производителями товаров и услуг. Так, в планах «Т Плюс Самара» повысить качество энергетического оборудования и сопутствующих услуг от подрядных организаций за счет более активного участия на электронных торговых площадках. Если на сегодняшний день контракты, заключенные на B2B-Energo, в общем объеме закупочной деятельности «Т Плюс Самара» достигают 55%, то в ближайшее время этот показатель планируется повысить до 70%.
В свою очередь, руководители и маркетологи промышленных предприятий получили возможность рассказать на круглом столе о своих разработках, технологических и сервисных решениях, которые могут заинтересовать предприятия энергетической отрасли. По итогам мероприятия потенциальные заказчики и потенциальные поставщики решили проводить подобные встречи не реже двух раз в год.