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Отраслевые новости: Энергетика

В Санкт-Петербурге подписан Протокол по регулированию озера Инари

В Санкт-Петербурге подписан Протокол по регулированию озера Инари

20 февраля 2017, 15:14
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1

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15 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге прошла встреча Уполномоченных от России, Финляндии и Норвегии, посвященная вопросу совместного регулирования водного режима озера Инари. Российскую сторону представляли заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту ПАО «ТГК-1» Геннадий Семенов и директор филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Станислав Назаров.

Озеро Инари расположено на территории Финляндии и является естественным водохранилищем для российских и норвежских ГЭС, построенных на реке Паз. Энергетики и экологи согласовали график попусков с учетом технического обслуживания гидроэлектростанций, дали прогноз приточности весной 2017 года и уделили внимание вопросам изменения климата, влияющего на гидропользование.

— Уникальное трехстороннее сотрудничество длится с 1959 года. Все это время стороны тесно сотрудничают и достигают взаимопонимания благодаря решению одной общей важной задачи по сохранению флоры и фауны одного из крупнейших водоемов Европы, — отметил Геннадий Семенов.

Встреча завершилась подписанием итогового Протокола трехсторонней встречи по вопросу регулирования водного режима озера Инари на 1-е полугодие 2017 года.

Компания: ПАО "ТГК–1"
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