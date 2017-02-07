Годовая партнёрская конференция "АББ"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
21 февраля 2017, 17:30
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, АББ
16 февраля 2017 года в Технополисе "Москва" состоялась годовая конференция для компаний-партнёров «АББ». Сотрудники компании «Элком-Электро» приняли участие в годовой конференции «АББ», подразделения "Электрооборудование", получившую название "Давайте создавать будущее. Вместе".
На мероприятие были приглашены компании-партнёры «АББ» по дистрибьюции низковольтных комплектных устройств и OEM-производители. Во время конференции гости получили возможность ознакомиться с теми изменениями, которые происходят в ABB на глобальном уровне: об этом рассказали Анатолий Попов, руководитель компании в России, Беларуси и Центральной Азии и Андерс Карлссон, старший вице-президент ABB, руководитель подразделения "Электрооборудование" в Северной Европе.
Руководители российского дивизиона "Электрооборудование" поделились планами по выводу новых продуктов на рынок в 2017 году, отметили те организационные перемены, которые помогут компаниям-партнёрам создавать добавленную ценность для потребителей продукции ABB. Помимо "Электрооборудования" на встрече было представлено подразделение "Электропривод и робототехника".
Компания «Элком-Электро» является официальным дистрибьютором «АББ» и для оперативного и полного удовлетворения Клиентов, поддерживает большой ассортиментный ряд на складе, Сборочное производство электрощитового оборудования «Элком-Электро» имеет по типовым и индивидуальным заказам для жилых и общественных зданий серий: ВРУ, ИВРУ, УВР. Если у вас прямо сейчас заявка в работе, предлагаем Вам прислать ее нам для получения персонального предложения и оценки нашего сервиса.
Оформить заявку