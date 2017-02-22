RusCable.Ru поздравляет с Днем защитника Отечества

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
22 февраля 2017, 17:43
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable.Ru
Уважаемые коллеги, партнеры, постоянные посетители и гости портала!
Завтра в нашей стране отмечается один из самых патриотичных праздников – День защитника Отечества. 23 февраля мы чествуем тех, кто трудится на благо Родины, не только на боевых постах, стоит на страже ее спокойствия и безопасности, охраняя ее рубежи, но и ежедневно внося свой вклад в модернизацию и укрепление позиций оборонного-промышленного комплекса России. Стратегически важный вклад вносит и кабельная промышленность.
Именно поэтому мы также поздравляем наших коллег, работников электротехнической отрасли, причастных к делу обеспечения безопасности России и всех ее граждан. Вспоминаем и благодарим настоящих героев, отважных воинов, смелых, сильных духом и преданных своей чести, долгу и Отечеству. Сегодня, в условиях не простой геополитической ситуации, когда вопросы защиты национальных интересов встают особенно остро, такие люди в большой цене.
От имени редакции портала поздравляем всех, кто так или иначе причастен к этой славной дате! Счастья, здоровья и новых побед!