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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "МРСК Урала" перенесли высоковольтную линию электропередачи за пределы Маминского золоторудного месторождения

Энергетики МРСК Урала перенесли высоковольтную линию электропередачи за пределы Маминского золоторудного месторождения

22 февраля 2017, 10:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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 В Каменском городском округе специалисты филиала «Свердловэнерго» выполнили реконструкцию линии электропередачи  (ЛЭП) 110 кВ «Мамино-Походилово». Энергетики построили новый участок ЛЭП и демонтировали шестикилометровый отрезок энергообъекта, построенный в начале 80-х годов непосредственно через Маминское золоторудное поле. Данные работы были необходимы для дальнейших беспрепятственных  работ по разработке месторождения.

Построенный в обход промышленной площадки участок высоковольтной линии электропередачи имеет протяженность 7,7 километра. При его строительстве энергетики компании установили более 40 железобетонных и металлических опор, выполнили монтаж провода и грозотроса.

Линия электропередачи 110 кВ «Мамино-Походилово» связывает между собой подстанции 110/10 кВ «Мамино» и «Походилово». Они обеспечивают электроэнергией более 6 тысяч жителей, социально-значимые объекты, а также сельскохозяйственное производство населенных пунктов Маминское, Троицкое, Старикова, Давыдова, Шилова, Октябрьский, Ленинский, Сосновское, Походилова Каменского городского округа.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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