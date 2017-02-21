Энергетики "МРСК Урала" перенесли высоковольтную линию электропередачи за пределы Маминского золоторудного месторождения

CABEX
22 февраля 2017, 10:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА
В Каменском городском округе специалисты филиала «Свердловэнерго» выполнили реконструкцию линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Мамино-Походилово». Энергетики построили новый участок ЛЭП и демонтировали шестикилометровый отрезок энергообъекта, построенный в начале 80-х годов непосредственно через Маминское золоторудное поле. Данные работы были необходимы для дальнейших беспрепятственных работ по разработке месторождения.
Построенный в обход промышленной площадки участок высоковольтной линии электропередачи имеет протяженность 7,7 километра. При его строительстве энергетики компании установили более 40 железобетонных и металлических опор, выполнили монтаж провода и грозотроса.
Линия электропередачи 110 кВ «Мамино-Походилово» связывает между собой подстанции 110/10 кВ «Мамино» и «Походилово». Они обеспечивают электроэнергией более 6 тысяч жителей, социально-значимые объекты, а также сельскохозяйственное производство населенных пунктов Маминское, Троицкое, Старикова, Давыдова, Шилова, Октябрьский, Ленинский, Сосновское, Походилова Каменского городского округа.