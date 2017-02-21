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Отраслевые новости: Россия

Ростовская АЭС провела "постфукусимские" мероприятия на своих энергоблоках

Ростовская АЭС провела постфукусимские мероприятия на своих энергоблоках

22 февраля 2017, 10:33
Рубрика: Россия
Метки: КАТАСТРОФА В ЯПОНИИ 2011, АЭС

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Ростовская атомная электростанция реализовала ряд "постфукусимских" мероприятий на трех действующих энергоблоках, на строящемся четвертом энергоблоке, который поможет обеспечить полную энергетическую безопасность юга России, включая Крым, они завершатся с его вводом в эксплуатацию, сообщил журналистам директор АЭС Андрей Сальников.

В марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. В результате разрушений и цунами погибли и пропали без вести около 20 тысяч человек.

"Постфукусимские" мероприятия реализованы на всех действующих блоках, на четвертом блоке они завершатся с вводом его в эксплуатацию. Вся "постфукусимская" техника закуплена, она у нас в состоянии дежурства, мы постоянно по этой технике проводим противоаварийные тренировки, разворачиваем, подключаем ее – это повседневная деятельность. В сентябре 2017 года у нас запланированы комплексные противоаварийные учения, там будем демонстрировать разворот этой техники", — пояснил Сальников.

Он добавил, что в "постфукусимскую" входят мобильная техника, передвижные насосные (высокого давления) и дизель-генераторные установки, а также дизельные мотопомпы, позволяющие перекачивать разные виды воды независимо от внешнего источника электроснабжения. Ранее сообщалось, что для данных мероприятий приобретена техника, позволяющая подавать воду с постороннего источника, а также проведены дополнительные сейсмические исследования на энергоблоках.

"В случае отказа дизельных станции (для аварийного энергоснабжения, их предусмотрено по 3 на каждый блок – ред.), мы можем подключить передвижную станцию на секцию, подать источники электроэнергии от этой техники. Работать такая станция может сколько угодно, если подвозить к ней топливо, конечно", — подчеркнул начальник смены четвертого блока атомной станции Павел Тихонов.

Ростовская АЭС — филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом". Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 мегаватт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 2015 года. В настоящее время ведется строительство энергоблока №4, его пуск намечен на осень 2017 года.

Источник: РИА Новости.

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