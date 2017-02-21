Ростовская АЭС провела "постфукусимские" мероприятия на своих энергоблоках

Ростовская атомная электростанция реализовала ряд "постфукусимских" мероприятий на трех действующих энергоблоках, на строящемся четвертом энергоблоке, который поможет обеспечить полную энергетическую безопасность юга России, включая Крым, они завершатся с его вводом в эксплуатацию, сообщил журналистам директор АЭС Андрей Сальников.



В марте 2011 года на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Вслед за подземными толчками на берег пришла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. В результате разрушений и цунами погибли и пропали без вести около 20 тысяч человек.



"Постфукусимские" мероприятия реализованы на всех действующих блоках, на четвертом блоке они завершатся с вводом его в эксплуатацию. Вся "постфукусимская" техника закуплена, она у нас в состоянии дежурства, мы постоянно по этой технике проводим противоаварийные тренировки, разворачиваем, подключаем ее – это повседневная деятельность. В сентябре 2017 года у нас запланированы комплексные противоаварийные учения, там будем демонстрировать разворот этой техники", — пояснил Сальников.



Он добавил, что в "постфукусимскую" входят мобильная техника, передвижные насосные (высокого давления) и дизель-генераторные установки, а также дизельные мотопомпы, позволяющие перекачивать разные виды воды независимо от внешнего источника электроснабжения. Ранее сообщалось, что для данных мероприятий приобретена техника, позволяющая подавать воду с постороннего источника, а также проведены дополнительные сейсмические исследования на энергоблоках.



"В случае отказа дизельных станции (для аварийного энергоснабжения, их предусмотрено по 3 на каждый блок – ред.), мы можем подключить передвижную станцию на секцию, подать источники электроэнергии от этой техники. Работать такая станция может сколько угодно, если подвозить к ней топливо, конечно", — подчеркнул начальник смены четвертого блока атомной станции Павел Тихонов.



Ростовская АЭС — филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом". Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 мегаватт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию в сентябре 2015 года. В настоящее время ведется строительство энергоблока №4, его пуск намечен на осень 2017 года.



Источник: РИА Новости.