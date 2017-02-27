Александр Новак рассказал об итогах рабочей поездки в Иран

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал о результатах переговоров с иранской стороной.



Глава Минэнерго России обозначил широкий спектр перспективных направлений развития российско-иранского торгово-экономического сотрудничества, в частности, в сфере энергетики. В ближайшее время начнется реализация проекта ПАО «РЖД» по электрификации железнодорожного участка «Гамсар – Инче-Бурун», достигнуты договоренности о начале строительства второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер», планируется создание общего энергомоста между Россией и Ираном.



«Обсуждается два направления объединения энергосистем – Россия-Азербайджан-Иран и Россия-Грузия-Армения-Иран. Для того, чтобы окончательно принять решение об объединении энергосистем, необходимо тщательно проработать технико-экономическое обоснование. В настоящее время две рабочие группы занимаются этим вопросом. По нашим оценкам, эффект от реализации проекта будет положительным», - сказал Александр Новак.



Министр также подчеркнул ключевое значение для развития энергетической отрасли Ирана состоявшейся накануне церемонии открытия строительной площадки ТЭС «Сирик».



Отвечая на вопрос о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, Александр Новак отметил заинтересованность российских компаний в участии в добычных и разведочных проектах. «У наших компаний есть интерес к конкретным месторождениям. Потенциал сделок в этом направлении может достигать 20 млрд долларов, в том числе по реализации технологий и оборудования, по созданию совместных предприятий. Будем ждать от наших компаний конкретных договоренностей. Наши партнеры презентовали нам новый иранский нефтяной контракт. Мы договорились, что в конце марта в Москве такая презентация пройдет и для российских компаний», — добавил Министр.



Комментируя реализацию соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти, глава Минэнерго России отметил: «В целом, мы позитивно оцениваем ситуацию, видим сокращение дисбаланса между спросом и предложением. Цены стабилизировались, рынок стал менее волатильным, наблюдается возврат инвестиций в отрасль. Как мы и договорились в декабре прошлого года, всем странам нужно продолжать исполнять соглашение на 100%».