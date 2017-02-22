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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС модернизирует подстанцию в Новокузнецке для надежности энергоснабжения Западно-Сибирского металлургического комбината

ФСК ЕЭС модернизирует подстанцию в Новокузнецке для надежности энергоснабжения Западно-Сибирского металлургического комбината

27 февраля 2017, 13:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реконструирует отрытое распределительное устройство 110 кВ подстанции 220 кВ «Западно-Сибирская» в Новокузнецке. Это повысит надежность работы центра питания одного из крупнейших производителей металлопроката в России – Западно-Сибирского металлургического комбината.

В 2017 году на подстанции планируется заменить восемь маслонаполненных выключателей 110 кВ элегазовыми аналогами. На подстанции также реконструируют вторичное оборудование, в том числе релейную защиту и автоматику и систему оперативного постоянного тока.

Выключатели предназначены для включения и отключения отдельных участков электрических цепей в случаях короткого замыкания или проведения ремонтных и профилактических работ. Новое элегазовое оборудование отличается экологической и пожарной безопасностью, оно проще в эксплуатации и не требуют ремонта.

На подстанции «Западно-Сибирская» в 2008 году реконструировали открытое распределительное устройство 220 кВ: заменили шесть выключателей и восемь разъединителей. Еще один новый элегазовый выключатель 220 кВ установили в 2011 году.

Подстанция 220 кВ «Западно-Сибирская» установленной мощностью 490 МВА работает с 1966 года. Помимо электроснабжения Западно-Сибирского металлургического комбината подстанция питает заводской район города Новокузнецка и пять шахт на юге Кузбасса: «Алардинскую», «Есаульскую», «Осинниковскую», «Усковскую» и «Ерунаковскую-VIII».

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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