ФСК ЕЭС модернизирует подстанцию в Новокузнецке для надежности энергоснабжения Западно-Сибирского металлургического комбината

CABEX
27 февраля 2017, 13:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СИБИРИ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реконструирует отрытое распределительное устройство 110 кВ подстанции 220 кВ «Западно-Сибирская» в Новокузнецке. Это повысит надежность работы центра питания одного из крупнейших производителей металлопроката в России – Западно-Сибирского металлургического комбината.
В 2017 году на подстанции планируется заменить восемь маслонаполненных выключателей 110 кВ элегазовыми аналогами. На подстанции также реконструируют вторичное оборудование, в том числе релейную защиту и автоматику и систему оперативного постоянного тока.
Выключатели предназначены для включения и отключения отдельных участков электрических цепей в случаях короткого замыкания или проведения ремонтных и профилактических работ. Новое элегазовое оборудование отличается экологической и пожарной безопасностью, оно проще в эксплуатации и не требуют ремонта.
На подстанции «Западно-Сибирская» в 2008 году реконструировали открытое распределительное устройство 220 кВ: заменили шесть выключателей и восемь разъединителей. Еще один новый элегазовый выключатель 220 кВ установили в 2011 году.
Подстанция 220 кВ «Западно-Сибирская» установленной мощностью 490 МВА работает с 1966 года. Помимо электроснабжения Западно-Сибирского металлургического комбината подстанция питает заводской район города Новокузнецка и пять шахт на юге Кузбасса: «Алардинскую», «Есаульскую», «Осинниковскую», «Усковскую» и «Ерунаковскую-VIII».