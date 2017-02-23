Группа компаний "Россети" принимает участие в Российском инвестиционном форуме-2017 в Сочи

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
27 февраля 2017, 14:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Делегация Группы компаний «Россети» принимает участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума 2017. Делегацию возглавляет Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин.
Свой рабочий визит Олег Бударгин начал с осмотра экспозиций форума. Дочерние компании Группы «Россети» на выставке представили совместные проекты с регионами. Глава «Россетей» посетил стенды Москвы, Саратовской области, Краснодарского и Красноярского краев.
Помимо этого, глава компании выступит на сессии по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Олег Бударгин расскажет о взаимодействии с потребителями, субъектами РФ и органами власти при строительстве электросетевой инфраструктуры для повышения эффективности ведения бизнеса и развития регионов.
В программе визита также запланирован ряд деловых встреч и подписаний соглашений о сотрудничестве.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 27 - 28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни".