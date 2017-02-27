Цены на медь могут повыситься до $8 тыс. к 2020 г.

CABEX
27 февраля 2017, 15:00
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ
В ближайшее время на мировом рынке может начаться дефицит меди, который может привести к ее взлету до $8 тыс. за 1 т, считают аналитики Citigroup.
«Комбинация сильного, чем ожидалось ранее, спроса на медь в Китае, завершение дефляции и приход к власти в США Дональда Трампа, который намерен изменить экономическую политику в стране, дали положительный импульс ценам на медь», - сообщается в прогнозе Citigroup, передает metalinfo.ru.
По мнению аналитиков Citigroup, из-за превышения спроса над предложением, к 2020 г. медь может подорожать до $8 тыс. за 1 т.