Тамбовщина и Крым подписали в Сочи соглашение о сотрудничестве

Администрация Тамбовской области и Совет министров Республики Крым подписали в понедельник на площадке инвестиционного форума в Сочи соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщил представитель пресс-службы обладминистрации.

Подписи под документом поставили губернатор области Александр Никитин и председатель Совета министров республики Сергей Аксенов.

"Регионы намерены развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том числе, в области экономики, промышленного производства, жилищно-коммунальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, природоохранной деятельности, культуры и сохранения объектов культурного наследия, искусства, архивного дела, спорта, туризма, молодежной политики".

Кроме того, Тамбовская область и Крым будут способствовать созданию условий для установления и расширения торгово-экономических связей между организациями регионов, содействовать осуществлению взаимопоставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и продовольствия, а также принимать меры по развитию торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами путем организации презентаций, проведения выставок и ярмарок.

Никитин отметил, что в регионе в разработке находится крупнейший инвестиционный проект стратегического значения. "У нас расположено одно из крупнейших месторождений титана в России, а в Республике Крым, в городе Армянске есть комбинат, который может быть заинтересован в развитии этой темы. Наше сотрудничество в этом направлении приведет к созданию новых рабочих мест в Тамбовской области и сохранению их в Армянске. Кроме того, мы договорились о взаимодействии по ряду направлений в сфере садоводства, виноградарства. У нас есть научный потенциал, федеральный научный центр, который может помочь Республике Крым в части научно-инновационного обеспечения аграрных проектов. Нас очень многое связывает, в том числе духовная, творческая, культурная среда. К примеру, у нас есть проект "Тамбовский Артек" и, естественно, мы не можем его реализовать без помощи Республики Крым", — приводит пресс-служба обладминистрации слова губернатора.

Также на инвестиционном форуме Тамбовская область подписала соглашения о сотрудничестве с правительствами Нижегородской и Орловской областей и с Республикой Дагестан. "Заключение этих соглашений будет способствовать восстановлению и налаживанию новых экономических связей между регионами, обмену опытом и реализации совместных проектов в различных сферах жизнедеятельности", — добавили в пресс-службе.