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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава ФСК ЕЭС А. Муров принял участие в Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017"

Глава ФСК ЕЭС А. Муров принял участие в Российском инвестиционном форуме Сочи-2017

1 марта 2017, 16:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, АНДРЕЙ МУРОВ, РИФ СОЧИ

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Делегация Федеральной сетевой компании во главе с Председателем Правления Андреем Муровым приняла участие в работе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017». Глава ФСК ЕЭС посетил дискуссионные площадки форума и принял участие во встрече Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева с бизнес-сообществом.

На полях мероприятия, в частности, обсуждались проекты строительства электросетевой инфраструктуры, направленные на обеспечение социально-экономического развития регионов и надежного электроснабжения потребителей.

В 2017 году объем финансирования инвестиционной программы ФСК ЕЭС составит более 105 млрд рублей, будут введены 13,2 тыс. МВА трансформаторной мощности и построены 2,3 тыс. км линий электропередачи.

Российский инвестиционный форум прошел 27 и 28 февраля в г. Сочи.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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