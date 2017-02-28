Линия передачи электроэнергии сверхвысокого напряжения

Швейцарская компания ABB получила заказы на сумму более 300 миллионов долларов США на поставку технологии для проекта создания первой в мире линии передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения — 1100 кВ. Линия Changji - Guguan будет использоваться для передачи электроэнергии из региона Синьцзян (Xinjiang) на северо-западе в провинцию Аньхой (Anhui) в восточной части Китая.

Этот проект установит новый мировой рекорд по уровню напряжения, передачи мощности и дальности передачи электроэнергии. Новая система будет способна передавать электроэнергию мощностью 12000 МВт, что является 50-процентным превышением передаваемой мощности по сравнению с действующими в настоящее время системами передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения 800 кВ. Дальность передачи электроэнергии также увеличена с 2000 км до более 3000 км, и это будет играть ключевую роль в дальнейшем увеличении протяжённости сетей, а также приведёт к ускорению развития всё более взаимосвязанных энергосистем.

Основные центры потребления электроэнергии находятся в восточном районе Китая, а значительное количество энергетических ресурсов расположены на западе и северо-западе. Обширная территория страны и растущий спрос на электроэнергию в последние десять лет являются стимулом создания систем сверхвысокого напряжения для передачи больших объёмов мощности на более протяжённые расстояния с минимальными потерями.

Технология передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC) представляет собой модернизацию технологии передачи постоянного тока высокого напряжения (HVDC), которая впервые была разработана компанией ABB более 60лет тому назад. Новая технология обеспечивает передачу самой высокой мощности электроэнергии и означает самый большой скачок в повышении эффективности за последние два десятка лет. В 2010 году компания ABB поддержала государственную электросетевую корпорацию Китая (State Grid Corporation of China – SGCC) проектом передачи гидроэлектроэнергии ГЭС Xiangjiaba на юго-западе Китая в город Шанхай (первая линия передачи постоянного тока ультравысокого напряжения 800 кВ UHVDC, введённая в коммерческую эксплуатацию), а также была первой компанией, которая успешно разработала технологию 1100 кВ преобразовательного трансформатора.