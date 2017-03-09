Александр Новак выступил на Министерской Панельной дискуссии в рамках CERAWeek 2017

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на Министерской Панельной дискуссии, открывшей деловую часть программы Международной конференции CERAWeek 2017.



Глава Минэнерго России ответил на вопросы вице-председателя IHS Markit и председателя CERAWeek Даниэла Йергина о будущем рынка углеводородов и перспективах нефтегазовой отрасли России.



По мнению Министра, заявлять о начале заката эры углеводородов сегодня, как минимум, преждевременно. «Изменения топливно-энергетического баланса неизбежны, однако резких потрясений в ближайшие десятилетия мы не ждем – доля углеводородов может снизиться с 80% до 75%, при этом газ останется основным видом топлива и займет еще большую нишу. Таким образом, изменения мирового топливного баланса будут носить скорее эволюционный, а не революционный характер», - констатировал Александр Новак.



Среди перспективных направлений развития российской нефтегазовой отрасли глава энергетического ведомства назвал освоение Арктики, развитие Ямало-Ненецкого автономного округа, улучшение газовой и нефтяной инфраструктуры, реализацию таких проектов, как «Восточная Сибирь – Тихий океан», «Сила Сибири», а также развитие производства сжиженного природного газа. «Россия может увеличить производство СПГ в 8 раз до 2040 года, нарастив свою долю на рынке с 5% до 15%», - заявил Министр.



Комментируя состояние российского топливно-энергетического комплекса, Министр отметил, что нефтяная отрасль, как и в целом экономика России, успешно справляется с экономическим кризисом. «Мы уже в этом году рассчитываем вернуться к росту ВВП в размере 1.5%-2%, ожидается замедление инфляции до 4%. Несмотря на падение нефтяных цен и санкции, российский нефтегазовый комплекс показал положительные результаты работы: за последние 2 года объем добычи нефти в России увеличился примерно на 400 тысяч баррелей», - заявил Александр Новак.



Кроме того, по мнению главы Минэнерго России, финансовое положение российских нефтяных компаний во многом значительно лучше зарубежных, в частности, они обладают меньшей задолженностью по кредитам. «Российские компании также сумели снизить себестоимость разработки традиционных запасов нефти до 10-15 долларов за баррель, что является одним из самых низких показателей в мире», - добавил Александр Новак.



Обозначенные факторы, по словам Министра, вкупе с хорошей системой стимулирования разработки новых и действующих месторожденийи гибкой налоговой политикой, способствуют конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке. "Сегодня российские компании - одни из самых недооцененных в мире, это представляет очень хорошие возможности для инвесторов. Правительство РФ предпринимает последовательные шаги для обеспечения равных, справедливых и привлекательных условий для деятельности иностранных инвесторов в России", - отметил Александр Новак.



Главным уроком последних кризисов Министр назвал высокую волатильность цен и неопределенность. По его словам, Россия рассчитывает на более конструктивное сотрудничество в области энергетики с новой администрацией США.



По окончании панельной дискуссии Александр Новак встретился с ведущими управляющими активами Уолл-Стрит. Во встрече приняли участие руководители и представители американских инвестиционных компаний и мировых инвестиционных фондов: Fidelity Select Energy, Wellington ManagementCompany, Capital Group Companies, Och-Ziff CapitalManagement Group, Thiel, First Reserve, BlackstoneEnergy Partners, Ares Management, Point StateCapital, Abu Dhabi Investment Authority, ChinaInvestment Corporation, Фонд Шелкового пути.