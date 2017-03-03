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Новости компаний

ГК "Меридиан" переустроила сети связи на трассе М-7 "Волга"

ГК Меридиан переустроила сети связи на трассе М-7 Волга

9 марта 2017, 15:34
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕРИДИАН

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Меридиан

Группа компаний «Меридиан» полностью завершила работы в рамках проекта по переустройству сетей связи на трассе М-7 «Волга» Москва – Нижний Новгород, в районе Балашихи (Московская область). В ходе реконструкции автодороги и строительства трех транспортных развязок, специалисты компании проложили более 1500 км кабеля, осуществили устройство телефонной кабельной канализации, максимально доходящей до 72 каналов, смонтировали колодцы кабельной связи. Заказчиком выступила ГК «Автодор», генподрядчиком – ДСК «Автобан».

Особенностью при реализации контракта стало то, что в районе строительства проходит магистральный кабель «Москва – Хабаровск», магистральные и распределительные кабели ПАО «Ростелеком», а также еще более 30 операторов связи. В том числе сети принадлежащие ФСБ, ФСО, Министерству обороны и другим силовым ведомствам. Это вызвало необходимость с особым вниманием подходить к вопросу планирования окон для переключения.

«Участие в реализации такого значимого проекта очень важно для нас, – говорит исполнительный директор ГК «Меридиан» Алексей Максимихин. – Это не первый опыт успешного сотрудничества с компаниями дорожно-строительной отрасли. Мы надеемся, что и в дальнейшем продолжим нашу совместную работу, направленную на развитие транспортной инфраструктуры России».

Компания: ГК "Меридиан"
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