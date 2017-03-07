Денис Мантуров принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
10 марта 2017, 09:02
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ЕАЭС
В г. Бишкеке состоялось заседание Евразийского межправительственного совета с участием премьер-министров стран-членов ЕАЭС: Дмитрия Медведева,Карена Карапетяна (Республика Армения), Андрея Кобякова (Республика Беларусь), Бакытжана Сагинтаева (Республика Казахстан), Сооронбая Жээнбекова (Киргизская Республика), и Председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.
На встрече также присутствовал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Среди тем обсуждения - торговые отношения между странами–участницами союза, механизмы противодействия незаконному обороту промышленной и сельскохозяйственной продукции, а также вопросы защиты прав интеллектуальной собственности.
В своем обращении к Совету Дмитрий Медведев сообщил, что Российская Федерация успешно развивает промышленную кооперацию, и странам, входящим в Союз, за последние годы удалось нарастить физические объёмы экспорта на российский рынок.
Премьер-министр подчеркнул, что совместными усилиями стран-членов ЕАЭС уже сейчас удалось улучшить динамику взаимной торговли.
"Преодолён спад промышленного производства, отдельные отрасли даже прибавляют в росте", - сказал глава Правительства.
В ходе заседания был подписан ряд документов, направленных на углубление сотрудничества в рамках интеграционного объединения, в частности, о совместных прогнозах развития аграрно-промышленного комплекса на 2016–2017 годы и производстве аналогов комплектующих сельхозтехники для импортозамещения.