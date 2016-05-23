Второй год подряд в рамках выставки «ЭЛЕКТРО» будет проходить Всероссийский электротехнический конгресс Электромонтаж. Конгресс организуют Worldskills Russia и Международный центр поддержки и развития предприятий промышленности (МЦПП) при содействии ЦВК «Экспоцентр». Стратегическим партнером является Группа компаний IEK. RusCable.Ru выступает генеральным информационным партнером мероприятия.



В прошлом году участниками этого мероприятия стали более 350 человек из 40 регионов России, было представлено 45 докладов.



Конгресс собрал на одной площадке профессионалов рынка электротехники, ведущих производителей электротехнической продукции и потребителей разных отраслей, промышленных и инфраструктурных организаций, электромонтажных предприятий, профессиональных сообществ, учебных заведений, органов власти.



Одновременно с работой Конгресса, проходили соревнования профессионального мастерства первого открытого корпоративного чемпионата Группы компании IEK «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по компетенции Электромонтаж.



В этом году Всероссийский Конгресс «Электромонтаж2017: технологии инновационного развития» также пройдет на площадке Экпоцентра в рамках выставки «Элетро2017» в период с 17 по 18 апреля 2017 года.



В мероприятии примут участие представители профильных министерств и ведомств, представители Правительства Москвы и Московской области, эксперты и компетентные представители крупных компаний, отвечающих за выработку, передачу и распределение электроэнергии, представители транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства также институты по подготовке кадрового потенциала.



Тематика мероприятия раскрывает: все грани проведения электромонтажных работ, обучение кадров, трудовое законодательство и охрана труда, опыт работы и технологии промышленных предприятий, городской инфраструктуры и ЖКХ, особенности работы на специализированных объектах, сервис и монтаж оборудования, а так же современные подходы, инструменты и технологии при сборке проведении работ. Кроме того, одной из тем для обсуждения станет поддержка отечественных производителей электротехнической продукции, а также компаний производящих электромонтажные работы.



Параллельно с Конгрессом, так же как и в прошлом году будет проходить чемпионат (Worldskills Russia) по компетенции Электромонтаж.



Будет организована «Зона технологий и инноваций», где участники конгресса смогут наглядно представить посетителям в работе инновационное оборудование, технологии и материалы, применяемые при проведении электромонтажных работ. И, конечно каждый посетитель сможет поболеть за своего участника соревнований и насладится уровнем подготовки электромонтажников ведущих предприятий России.



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