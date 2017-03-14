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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В 2016 году потребление электроэнергии в Смоленской области увеличилось на 2,42 %

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подведены итоги отпуска электроэнергии из сети. В 2016 году он увеличился на 80,3 млн кВтч или на 2,42 % по сравнению с 2015 годом, составив 3 392,6 млн кВтч. По данным управления реализации услуг филиала, увеличение объема потребления электроэнергии за отчетный период  наблюдалось по всем уровням напряжения и категориям потребителей, кроме  бюджетных потребителей  и железнодорожного транспорта.

Снижение потерь электроэнергии в сетях при передаче электроэнергии в относительном выражении составило 0,18%. В рамках работы по снижению потерь электроэнергии энергетики осуществляли  проверки и рейды по пресечению неучтенного потребления электроэнергии. Безучетное и бездоговорное потребление энергии является одним из факторов риска нарушения электроснабжения, так как при самовольном подключении снижается напряжение в сети и ухудшается качество электроэнергии по всем параметрам. Воровство электроэнергии приводит к убыткам потребителей – собственники, которые пользуются электроэнергией законно, вынуждены платить и за похищенную электроэнергию. Не стоит забывать и про то, что наказание за противоправные действия неизбежно.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
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