В 2016 году потребление электроэнергии в Смоленской области увеличилось на 2,42 %

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 марта 2017, 12:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» подведены итоги отпуска электроэнергии из сети. В 2016 году он увеличился на 80,3 млн кВтч или на 2,42 % по сравнению с 2015 годом, составив 3 392,6 млн кВтч. По данным управления реализации услуг филиала, увеличение объема потребления электроэнергии за отчетный период наблюдалось по всем уровням напряжения и категориям потребителей, кроме бюджетных потребителей и железнодорожного транспорта.
Снижение потерь электроэнергии в сетях при передаче электроэнергии в относительном выражении составило 0,18%. В рамках работы по снижению потерь электроэнергии энергетики осуществляли проверки и рейды по пресечению неучтенного потребления электроэнергии. Безучетное и бездоговорное потребление энергии является одним из факторов риска нарушения электроснабжения, так как при самовольном подключении снижается напряжение в сети и ухудшается качество электроэнергии по всем параметрам. Воровство электроэнергии приводит к убыткам потребителей – собственники, которые пользуются электроэнергией законно, вынуждены платить и за похищенную электроэнергию. Не стоит забывать и про то, что наказание за противоправные действия неизбежно.