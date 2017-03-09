 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере цифровой экономики

Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере цифровой экономики

15 марта 2017, 11:58
Рубрика: В мире
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ

Обсудить на форуме

187 просмотров

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром связи и информационных технологий (ИТ) Исламской Республики Иран Махмудом Ваэзи. Министры обсудили вопросы сотрудничества в ИТ-сфере, проект меморандума о сотрудничестве в области связи и ИТ двух министерств, а также возможное сотрудничество в сфере цифровой экономики. 　

Министры связи России и Ирана договорились расширить меморандум о сотрудничестве, включив в него широкий спектр вопросов развития цифровой экономики. Меморандум планируется подписать в ходе предстоящего визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию. Николай Никифоров сообщил, что 1 декабря 2016 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поставил задачу формирования цифровой экономики как одного из основных векторов развития страны на ближайшие пять лет. Напомним, что работа по развитию цифровой экономики в России ведется в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Наша задача — создать возможность для ведения бизнеса. Цифровая экономика может стать очень хорошей платформой для нашего сотрудничества», — сказал Николай Никифоров.

Министры двух стран также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе ранее состоявшихся двусторонних встреч. Напомним, последняя встреча Николая Никифорова и Махмуда Ваэзи состоялась в июле 2016 года. Также стороны высоко оценили итоги переговоров российских и иранских ИТ-компаний в ходе визита российской делегации в Иран, которую в декабре 2016 года возглавил замглавы Минкомсвязи России Рашид Исмаилов. Стороны также договорились создать площадку для регулярного обмена мнениями с ИТ-компаниями.　

В ходе встречи также обсуждались вопросы в области спутниковой связи, электронной торговли, а также сотрудничество «Почты России» и «Почты Ирана».

Компания: Минкомсвязь России
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!