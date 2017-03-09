Россия и Иран обсудили сотрудничество в сфере цифровой экономики

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 марта 2017, 11:58
Рубрика: В мире
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел рабочую встречу с министром связи и информационных технологий (ИТ) Исламской Республики Иран Махмудом Ваэзи. Министры обсудили вопросы сотрудничества в ИТ-сфере, проект меморандума о сотрудничестве в области связи и ИТ двух министерств, а также возможное сотрудничество в сфере цифровой экономики.
Министры связи России и Ирана договорились расширить меморандум о сотрудничестве, включив в него широкий спектр вопросов развития цифровой экономики. Меморандум планируется подписать в ходе предстоящего визита президента Ирана Хасана Рухани в Россию. Николай Никифоров сообщил, что 1 декабря 2016 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поставил задачу формирования цифровой экономики как одного из основных векторов развития страны на ближайшие пять лет. Напомним, что работа по развитию цифровой экономики в России ведется в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Наша задача — создать возможность для ведения бизнеса. Цифровая экономика может стать очень хорошей платформой для нашего сотрудничества», — сказал Николай Никифоров.
Министры двух стран также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе ранее состоявшихся двусторонних встреч. Напомним, последняя встреча Николая Никифорова и Махмуда Ваэзи состоялась в июле 2016 года. Также стороны высоко оценили итоги переговоров российских и иранских ИТ-компаний в ходе визита российской делегации в Иран, которую в декабре 2016 года возглавил замглавы Минкомсвязи России Рашид Исмаилов. Стороны также договорились создать площадку для регулярного обмена мнениями с ИТ-компаниями.
В ходе встречи также обсуждались вопросы в области спутниковой связи, электронной торговли, а также сотрудничество «Почты России» и «Почты Ирана».