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Отраслевые новости: Энергетика

АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" заключил договор с Ab Tallqvist Infra Oy

АО КОНЦЕРН ТИТАН-2 заключил договор с Ab Tallqvist Infra Oy

16 марта 2017, 15:16
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» заключил договор на строительные работы с финской компанией Ab Tallqvist Infra Oy. В соответствии с договором, финский подрядчик выполнит строительно-монтажные работы по возведению локальных очистных сооружений для АЭС «Ханхикиви-1», канализационных насосных станций и дороги к котловану с юго-западной стороны.

Работы начнутся в марте 2017 и будут завершены летом 2017 года. В строительных работах будут задействованы приблизительно 15 человек.

Данный договор является третьим по счету между АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» и Ab Tallqvist Infra Oy. В первой половине 2016 года с финской компанией были заключены договоры о строительстве водопровода и канализации на строительно-монтажной базе, а также о строительстве двух прудов отстойников.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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