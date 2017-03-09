Энергетики МРСК Северного Кавказа провели День потребителя на Ставрополье

15 марта в рамках Всемирного дня защиты потребителей в производственных отделениях филиала МРСК Северного Кавказа – «Ставропольэнерго» состоялся День потребителя. На встречу к энергетикам на Пункты по работе с потребителями в городах Буденновске, Новоалександровске, Михайловске, Светлограде, в селе Степное Степновского района и станице Ессентукская Предгорного района пришли в общей сложности около 150 абонентов. Благодаря размещённым в общественных местах информационным плакатам и содействию местных органов власти жители городов и сел были заранее оповещены о месте и времени проведения мероприятия. Большинство из них пришли на встречу с энергетиками подготовленными к разговору – с конкретными вопросами и нерешенными проблемами.



В Пункте по работе с потребителями Новоалександровского РЭС собралось почти 20 абонентов, приехавших в районный центр из соседних сел. Вопросы, которые задавали руководителям сетевой компании, касались порядка установки и замены приборов учёта. Кто-то из жителей сел получил уведомление о замене счётчика, у кого-то он оказался неисправен, кому-то потребовалось срочно приостановить потребление из-за переезда... Заместитель начальника Новотроицких электросетей Владимир Плахотнюк подробно рассказал потребителям алгоритм действий в каждом случае.



Прозвучали вопросы и другого характера. Предпринимателя Михаила Колесникова, занимающегося достаточно энергоёмким бизнесом на территории Новоалександровского района, заинтересовал порядок проведения плановых отключений и своевременное информирование об этом жителей сел и предпринимателей, а также сроки выполнения работ в рамках технологического присоединения.



- Согласно законодательству подключение нового объекта заявленной мощности к действующим электрическим сетям должно состояться в течение года, но для моего бизнеса это крайне губительные сроки. Как можно ускорить рассмотрение этого вопроса? - поинтересовался молодой предприниматель у начальника Новотроицких сетей Анатолия Макаревича. Руководитель подразделения, в зоне ответственности которого находится Новоалександровский район, пообещал взять под личный контроль решение этой проблемы.



«Наша компания в качестве своей основной стратегии избрала клиентоориентированный подход, - отметил Анатолий Юрьевич, - быть ближе к потребителю, стараться сделать его жизнь и деятельность максимально комфортной, постоянно контролируя бесперебойность электроснабжения закреплённых за нами территорий. На выполнение этих задач настроен весь производственный и административный персонал Новотроицких электрических сетей. Важно повысить качество работы, снизить количество нареканий от населения, а для этого мы всегда открыты для диалога. С этой целью и созданы Пункты по работе с потребителями, в МРСК Северного Кавказа открыт круглосуточно работающий «Контакт-центр», регулярно проводятся встречи с жителями городов и сел с участием руководителей органов местного самоуправления и в обязательном порядке с участием представителей нашей энергокомпании».



Советник главы Новоалександровской муниципальной районной администрации Николай Полухин подтвердил, что недопонимания у органов власти с энергетиками не возникает. Все вопросы решаются оперативно. Анализируя сложившуюся в районе ситуацию, он в очередной раз напомнил о вероятности возникновения серьезных проблем в связи с тем, что Новоалександровский и Красногвардейский районы уже сейчас испытывают дефицит энергомощности. Установленные пятьдесят лет назад трансформаторы не справляются с растущим энергопотреблением. Отсюда возникают претензии к качеству поставляемой электроэнергии, это также оказывает влияние на развитие малого и среднего бизнеса, инвестиционную привлекательность района. Программа перспективного развития основной питающей сети требует, подчеркнул Николай Полухин, очень серьёзного обсуждения. Её реализация поможет решить многие проблемы потребителей, число которых на территории только Новоалександровского района достигает солидной цифры - 12,5 тысяч абонентов из числа физических лиц и 428 юридических лиц.



Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» готовы к обсуждению и решению проблемных вопросов. В интересах компании, являющейся социально ориентированной, максимально быстро реагировать на возникающие запросы. День потребителя, прошедший одновременно в шести производственных отделениях «Ставропольэнерго», в очередной раз продемонстрировал, что в таких встречах с населением и бизнес сообществом нуждаются и сами энергетики. Выявляя болевые точки и оперативно проводя технические мероприятия, сотрудники сетевой компании более эффективно выполняют поставленную перед ними задачу – обеспечение ставропольцев качественным и надёжным энергоснабжением.